رئيس سلاطين افريقيا: أبناء القذافي هم أبناء كل شرفاء افريقيا

أعرب رئيس ملوك وسلاطين عموم افريقيا التقليديين أوكتافى كوسي، عن أسفه لما آلت إليه الأمور في ليبيا، التي يدين بالفضل لها ولزعيمها الراحل معمر القذافي بالفضل في توحيد افريقيا، وذلك خلال استقباله وفد اتحاد القبائل الليبية الذي زار دولة بنين، لبحث ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبين مصدر خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، أن كوسي أكد للوفد بأن ملوك وسلاطين افريقيا التقليديين كانوا يخططون لعقد ملتقى خاص للمساهمة في حل الأزمة الليبية، إلا أنهم اضطروا للتأجيل بسبب الظروف الاستثنائية التي ترتبت على تفشي جائحة كورونا.

وحمل القيادي الأفريقي وفد القبائل الليبية تحياته للشعب الليبي، ولأسرة الراحل معمر القذافي الذي أكد أن أبناءه هم أبناء كل شرفاء افريقيا.

يشار إلى أن أوكتافي كوسي الذي يشغل الآن منصب رئيس ملوك وسلاطين عموم افريقيا، عضوا بالبرلمان فى بنين وأستاذ جامعي وكان يشغل منصب مستشار رئيس افريقيا الوسطى السابق.