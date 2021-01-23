«صحيفة الشرق الأوسط»: حسم 4 مناصب سيادية أمام «حوار بوزنيقة»

قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن مصادر مطلعة أخبرتها أن حوار بوزنيقة الحالي سيركز على أربعة مناصب سيادية هي: المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة محاربة الفساد والرشوة.

وأكدت مصادر مطلعة أن الطرفين ملتزمان بتوافقات وتفاهمات لقاءات بوزنيقة السابقة ويعتزمان إجراء المزيد من المشاورات بشأنها قبل اجتماع مرتقب قريبا في جنيف.

وكانت الجولات الأولى من حوار بوزنيقة قد توصلت إلى توافقات وتفاهمات بشأن معايير تولي المناصب السيادية التالية: مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز مكافحة الفساد والرشوة، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنيابة العامة.

وانطلقت مساء أمس في منتجع بوزنيقة (جنوب الرباط) جولة جديدة من الحوار الليبي بهدف استكمال المشاورات حول المناصب السيادية السبعة التي نصت عليها الفقرة 15 من اتفاق الصخيرات لعام 2015، وذلك ضمن مجموعة (13 + 13) التي تضم نوابا من المنطقة الشرقية وأعضاء في مجلس الدولة.