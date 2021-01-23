الجفرة: اجماع على اغلاق المقاهي وصالات الافراح للحد من انتشار وباء كورونا

اكد المشاركون في الاجتماع الموسع الذي عقد بمديرية امن الجفرة على ضرورة اغلاق المقاهى وصالات الافراح بمناطق بلدية الجفرة بناء على توصية اللجنة الاستشارية الطبية العليا بالتعاون مع الجهات الأمنية بالبلدية للحد من انتشار وباء كورونا كوفيد 19 المستجد .

ضم الاجتماع العميد محمود الذهبي رئيس اللجنة التنفيذية لجائحة كورونا واعضاء فريقى الرصد والتقصى والعزل السريرى ومديرا الخدمات الصحية و مكت مكافحة الاورام اضافة الى مراقب تعليم الجفرة ورئيس جامعة الجفرة وعددا من رؤساء الكليات والمعاهد بالجفرة و جهاز الحرس البلدى و مكتب الاوقاف والشئون الاسلامية بالجفرة .

وناقش المشاركون في الاجتماع الإجراءات الاحترازية المتخذة فى المؤسسات التعليمية ومدى التزامها بالتوصيات والارشادات الصادرة من اللجنة الاستشارية الطبية العليا .. وكذلك وضع الية اتصال مباشر بين المشرفيين الصحيين بالمؤسسات التعليمية وفرق الرصد والتقصى ولجنة كورونا المكلفة بجامعة الجفرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية و توعوية الطلاب بخطورة وباء كورونا من خلال القاء المحاضرات التوعوية الارشادية .

واكد الاجتماع على إلزام هيئة الأوقاف بالجفرة بتوصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا بخصوص المساجد وزوايا تحفيظ القرآن الكريم .