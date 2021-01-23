إشهار تجمع شباب ايموهاق لقبائل الطوارق بالجنوب

أُعلن ببلدية اوباري عن اشهار تجمع شباب ايموهاق بحضور عميد البلدية المكلف سالم الجرماوي وعدد من الشخصيات البارزة من شيوخ الطوارق والحقوقيين والنشطاء من مؤسسات المجتمع المدني من بلديات غات واوباري وسبها .

واقيمت بهذه المناسبة ورشة عما واحتفالية القيت خلالها عددا من الاوراق البحثية التي أوضحت خارطة عمل التجمع خلال المرحلة المقبلة وكيفية تمثيل أبناء قبيلة الطوارق ومشاركتهم فى العمل السياسى والعام بمختلف مؤسسات الدولة .

وقال المكتب الاعلامي ببلدي اوباري ان القائمين على هذا التجمع يسعون الى توحيد الرؤى وتحديد الأهداف والاولويات لتوحيد الصف وترتيب البيت الداخلى لشباب ايموهاق للبدء فى العمل الفعلى لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا التجمع والتى تهدف إلى خدمة الوطن وأبناء القبيلة على حد سواء .