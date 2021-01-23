إنقاذ عشرات المهاجرين فى عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا

قال مسعود إبراهيم الناطق الرسمي باسم البحرية الليبية، اليوم السبت بإن عناصر البحرية أنقذوا 117 مهاجرا في عمليتين منفصلتين قبالة السواحل الليبية.

وقال إبراهيم، في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، “إن طاقم في البحرية نفذ عملية إنقاذ بالساحل الغربي يوم الجمعة وتم إنقاذ 81 مهاجرا، وجرت عملية إنقاذ أخرى يوم الخميس شمال غرب مدينة الخمس وتم إنقاذ 36 مهاجرا”، مضيفا أن المهاجرين نقلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية ومن ثم إلى مقر شرطة الهجرة، وتمت إحالتهم إلى مركز التجميع والعودة في العاصمة الليبية .

و كانت الأمم المتحدة، أعلنت، الثلاثاء الماضى، غرق زورق مهاجرين قبالة شواطئ ليبيا راح ضحيته 43 شخصا على الأقل.

وفي بيان مشترك أعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن “حزنها العميق” لحادث الغرق وهو الأول عام 2021.