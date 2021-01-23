السعيطي يلتقي بوغدانوف وسط شكوك حول وقوف أهداف شخصية وراء اللقاء

ناقش نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع عضو مجلس النواب فتح الله مجموعة من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

وأوضحت الخارجية الروسية أن بوغدانوف استقبل السعيطي، وبحث معه التنسيق الفعال للجهود من أجل تعزيز حوار مستقر بين الليبيين بمشاركة جميع القوى السياسية المؤثرة في البلاد على أساس أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وبحث الجانبان في هذا السياق سبل إقامة اتصالات روسية ليبية على طول الخط البرلماني.

يشار إلى أن هذه الزيارة ليست معلنة من جانب مجلس النواب، فيما أعلنت عنها الخارجية الروسية، الأمر الذي يثير شكوكا بأن هذه الزيارة تأتي بصفة شخصية وليست اعتبارية، وهو ما قد ينظر إليه على أنه تجاوز ومخالفة.

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