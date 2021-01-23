الخارجية الروسية: «بوغدانوف» يناقس مع المبعوث الأممي الجديد تطورات الوضع في ليبيا

تلقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص المعين حديثًا إلى ليبيا، يان كوبيش، اتصالا هاتفيا من ممثل الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، لبحث القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في لبيبا وحولها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أنه “خلال المحادثة (عبر الهاتف) تمت مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطورات الوضع في ليبيا وما حولها.

وأضافت أنه تم تأكيد أهمية مواصلة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع التسوية الليبية إلى الأمام.

وتطرق المسؤلان خلال المحادثة الهاتفية إلى التأكيد على ضرورة إقامة عملية سياسية شاملة ومستدامة بمشاركة جميع القوى ذات النفوذ في البلاد” بحسب وكالة سبوتنك.

كما هنأ نائب وزير الخارجية الروسي كوبيش بمناسبة تعيينه، متمنيا له النجاح في إنجاز المهمة الموكلة إليه.