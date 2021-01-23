الناخبون في القره بوللي يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لاختيار المجلس البلدي

بدأت صباح اليوم السبت الانتخابات المحلية في بلدية القره بوللي، إذ أكدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالسة المحلية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام المصوتين منذ التاسعة صباحا.

وبلغت نسبة المشاركين في الانتخابات حتى الحادية عشر من صباح اليوم 6% من مجموع الأصوات، وانقسمت هذه النسبة إلى 89% رجال، و11 % نساء.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد المسجلين للمشاركة في هذه الانتخابات بلغ 14 ألف و171 ناخبا، منهم 10 آلاف و58 رجلا، و4 آلاف و113 سيدة، موزعين إلى نحو 12 مركزا انتخابيا، يختارون من يمثلهم في المجلس البلدي.

ولفتت إلى أن عدد المحطات الانتخابية يصل إلى 36 محطة، والقوائم المترشحة تسع قوائم، والنساء المترشحات تسع أيضا، فيما يبلغ عدد ذوي الإعاقة من الثوار سبعة، والمراقبين 72، وخمس منظمات مراقبة.

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