تقرير: حوار بوزنيقة سيركز على أربعة مناصب سيادية

أفاد تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية اليوم السبت بأن جولة الحوار السياسي المقرر عقدها في مدينة بوزنيقة المغربية ستركز على أربعة مناصب سيادية.

وبينت المصادر أن المناصب الأربعة التي سيتم النقاش حولها هي هي المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمحاربة الفساد.

وبينت المصادر أن المجتمعين في بوزنيقة أكدوا التزامهم بما حققوه من تفاهمات في اللقاءات السابقة، وأن الهدف من اللقاء الجاري، القيام بمزيد من المشاورات بشأن هذه المناصب قبل اجتماع مرتقب في جنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24