اليوم.. مجلسا النواب والدولة يستأنفان مباحثاتهما في بوزنيقة

تستأنف اليوم السبت أعمال الجلسة الثانية للقاء بوزنيقة الذي يجمع ممثلين عن مجلسي النواب والدولة لبحث تشكيل لجنة فرعية لإعداد نماذج الترشح للمناصب السيادية في المرحلة الانتقالية واستقبال السير الذاتية من المرشحين وفرزها.

وبينت مصادر إعلامية أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلسي النواب والدولة 24″ أن نتائج الاجتماعات ستعرض على مجلسي النواب والدولة للاعتماد النهائي والبدء في التنفيذ، بعد الاختيار النهائي لبقية أعضاء السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير المقبل.