توزيع الكتاب المدرسي على 53 مخزناً بمختلف مناطق ليبيا

أعلن مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، الطاهر حبيب، عن توزيع الكتاب المدرسي على المخازن الفرعية، البالغ عددها 53 مخزنًا، والموزعة جغرافيًا، شرقًا وغربًا وجنوبًا.

وأوضح “حبيب” أن هذا القرار جاء في إطار الحرص على ضمان تسهيل تغطية احتياجات جميع المراقبات التعليمية.

وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت على طباعة وتوريد 275 عنوانًا من الكتاب المدرسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020/2021، مضيفاً أن 183 منها مخصصة لمرحلة التعليم الأساسي و 92 لمرحلة التعليم الثانوي، فيما يبلغ مجموع النسخ المطبوعة 35,618,500 مليون نسخة.

وأكد “حبيب” أن “شحنات الكتاب المدرسي وصلت إلى مخازن الوزارة في كلّ من طبرق، درنة، القبة، البيضاء، الساحل، المرج، بنغازي، إجدابيا، الواحات، تازربو، الكفرة، السدرة، الجفرة، سرت، مصراتة، زليتن، بني وليد، ترهونة، مسلاتة، الخميس قصر الأخيار، القربوللي، تاجوراء، عين زارة، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، أبو سليم، جنزور، العزيزية، النواحي الأربعة، الزاوية، صرمان، صبراتة، العجيلات، الجميل، زوارة، غريان، يفرن، الزنتان، جادو، نالوت، مزدة، باطن الجبل، غدامس، درج، سبها، وادي الشاطئ، أوباري، مرزق، القطرون، غات، مرزق الشرقية”.

وأعرب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، عن تقديره وإشادته بمديري المخازن على أداء مهامهم في إيصال الكتاب المدرسي للمؤسسات التعليمية، من خلال التنسيق مع مراقبي التعليم ومديري المؤسسات التعليمية.

وثمّن جهود كافة موظفي مركز المناهج والموظفين بجميع المخازن الفرعية، ممتدحًا العمل الذي أنجز خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتوّج بوصول الكتب للطلاب الدارسين في الداخل والخارج.

و أعرب “حبيب” عن أمله في أن يكون العام الدراسي الجديد عام خير على البلاد، و بناء وطن يتمتع بالسعادة والازدهار.

جدير بالذكر أن العام الدراسي 2020-2021 من المقرر أن ينطلق، لكافة الصفُّوف والمراحل الدراسية، في الـ 13 من فبراير القادم.

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