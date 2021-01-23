بعيو: على الشعب التدخل لمنع الطامحين للسلطة من استغلال الدستور كوسيلة للمناورات السياسية

ليبيا – دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق محمد بعيو الشعب الليبي للتدخل لمنع الطامحين للسلطة من استغلال الدستور كوسيلة للمناورات السياسية.

بعيو قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “عندما تصبح المسائل الأساسية مثل الدستور وسيلةً للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة الطامعين في الحكم..فعلى الشعب الليبي أن يمنع ويوقف هذا العبث”.