بعيو: على الشعب التدخل لمنع الطامحين للسلطة من استغلال الدستور كوسيلة للمناورات السياسية

ليبيا – دعا رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالوفاق محمد بعيو الشعب الليبي للتدخل لمنع الطامحين للسلطة من استغلال الدستور كوسيلة للمناورات السياسية.
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المضحك ان اخوان ليبيا يفكروا عكس اخوان مصر الذين رفضوا الدستور اولا وقالوا البرلمان واجرى استفتاء فى مصر فى 19 مارس ايدوا فيه البرلمان اولا وقالوا من يقول نعم يدخل الجنة ومن يقول لا يدخل النار وسموها غزوة الصندوق وطلعت خازوق لهم بعد ذلك حيث منح الاستفتاء المشير طنطاوى سلطة اصدار اعلانات دستورية بتفويض شعبى فاصدر الاعلان المكمل الذى كبل حركة الطرطور مرسى واراد الانتقام من المشير طنطاوى فاختار اللواء عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع بعد ان اوهوه بانه اخوانى ووضع زبيبة على جبهته ونسى الطرطور ان السيسى كان مدير مكتب طنطاوى قبل ان يصبح مديرا للمخابرات وتفوق على رافت الهجان باقناع الاخوان الصهاينه بانه منهم حتى تمكن منهم وتخلص من شرهم وفى ليبيا مهما فعلوا سيلبسوا خازوق فى النهاية
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