وزارة العدل: تسليم 16 جثة لذويها بعد انتشالها من مقابر ترهونة

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق تسليم 16 جثة لذيويها بعد انتشالها من المقابر الجماعية بترهونة والتعرف عليها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق أن رئيس اللجنة المكلفة بموجب قرار وزير العدل رقم 411 لسنة 2020 للبحث والكشف عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة، سلم الجمعة 16 جثة عثر عليها في المقابر الجماعية بمشروع الربط بالمدينة، لمواطنين ليبيين حيث تم تسليمهم لذويهم بمقر الطب الشرعي – طرابلس، بعد أخذ الإذن من وكيل النيابة بمكتب النائب العام، واستكمال إجراءات التعرف الثانوية من خلال الملابس والعلامات المميزة بالجثت، وبعد أخذ العينات اللازمة وحفظها.