أمين حلف الناتو لـ أوغلو: ملتزمون بتقديم المشورة في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية الليبية

ليبيا – ناقش الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة في مقر الناتو ببروكسل عددًا من القضايا، ومنها الوضع في شرق البحر المتوسط ​​وأفغانستان وليبيا.

ستولتنبرج رحب وفقًا لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية بتواصل المحادثات التي تأتي بوساطة حلف الناتو بين تركيا واليونان، حول آلية إنهاء النزاعات العسكرية في شرق البحر المتوسط.

وبشأن الوضع في ليبيا، عبر ستولتنبرج عن القلق من الوضع، مؤكدًا على موقف الناتو الراسخ بأن الحلف ما يزال ملتزمًا بتقديم المشورة في مجال بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية، ومراعاة الظروف السياسية والأمنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية