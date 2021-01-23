“إيريني”.. “عين حارسة” على حدود ليبيا

قامت عناصر من البحرية اليونانية المُشاركة في عملية “إيريني”، بتفتيش سفينة “BF Esperanza” التجارية، أثناء توجُّهها إلى ليبيا.

ونشرت العملية، على موقعها الرسمي، صورًا لـ”عملية التفتيش الودية”، مؤكدةً أنها جرت بسلاسة، وسط التزام الطرفيْن بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس “كورونا”.

وأشارت “إيريني” إلى أن عملية تفتيش السفينة التجارية استغرقت أقل من ساعة، قبل أن تعود عناصر البحرية اليونانية إلى مواقعها، وتُكمل السفينة رحلتها.

وسيّرت “إيريني”، عام 2020، دوريات بالبحر الأبيض المتوسط للتحقّق من 1560 سفينة تجارية، وأجرت 62 زيارة “ودّية” على متن السفن التجارية، وست عمليات تفتيش للتحقّق من شحنات سفن تجارية، فضلاً عن رصد أنشطة 16 ميناء ومنشأة نفطية ليبية.

وعلى مستوى العمليات الجوية، فحصت “إيريني”، خلال العام الماضي، 25 مطارًا ومهبطًا، إضافة إلى مراقبتها لـ 155 رحلة جوية، ذهابًا وإيابًا إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية