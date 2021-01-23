ليبيا الان

اليوم.. انتهاء مهلة الـ 90 يوما لخروج المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تنتهي اليوم السبت مهلة الـ90 يوما لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا والتي اتفق عليها أعضاء لجنة 5+5 في جنيف.

واتفق في 23 أكتوبر الماضي أعضاء لجنة 5+5 المؤلفة من ممثلين عن قوات الجيش وقوات الوفاق على  الوقف الكامل لإطلاق النار في البلاد، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوم، وإعادة الوحدات العسكرية لمعسكراتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية، إضافة إلى فتح الطرق والمعابر على كافة التراب الليبي.

من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 2 يناير الماضي وجود 7000 مرتزق سوري في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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