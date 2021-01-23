حملة في شوارع البيضاء للقضاء على الحيوانات المهملة

أعلن المجلس البلدي البيضاء القيام بحملة صباح اليوم السبت في شوارع المدينة للتأكد من القضاء على ظاهرة الحيوانات المهملة داخل نطاق البلدية.

وقال المجلس إن الحملة جاء تنفيذ لقرار رئيس المجلس التسييري علي حسين بشأن القضاء على ظاهرة الحيوانات «السائبة»، مشيرا إلى ملاحظة عناصر الحملة اختفاء هذه الظاهرة في أغلب شوارع المدينة باستثناء مجموعة لا تتجاوز 20 رأسا، تم حجزها في أحد الحضائر المُعدة لهذا الغرض تحت حراسة رجال الأمن.

ونوه بأن مقر حجز الحيوانات المهملة تابع لشركة الخدمات العامة بالجبل الأخضر، مؤكدا أن اللجنة حددت مبلغ مئة دينار للرأس الواحدة، ويدفع هذا المبلغ مقابل خدمات لليوم الواحد.

وأضاف المجلس: «وفي حال مرور أسبوع على احتجاز المواشي السائبة والمهملة دون حضور مُلاك المواشي المحتجزة تتم مصادرتها»، لافتة إلى على عدم الإعتراف بأي تسوية عرفية مع أصحاب المواشي المهملة بعد المصادرة.

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