شركة الكهرباء: وضع حجر الأساس لإنشاء محطة زليتن الغازية بتكلفة 134 مليون دولار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، أنه تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة زليتن الغازية بقدرة 164 ميغاوات وبعدد 4 وحدات غازية، وبتكلفة 134 مليون دولار.

وقالت الشركة في تدوينة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن حجر الأساس الذي جرى وضعه يأتي بهدف زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في ليبيا، مشيرة إلى أن قدرة كل وحدة غازية بالمحطة الجديدة ستبلغ 41 ميغاوات.

ولفتت الشركة إلى أن مدة تنفيذ المشروع ستتراوح من 4 إلى 5 أشهر، موضحة أن هذا المشروع سيساهم في تخفيف الأحمال على الشبكة بصفة عامة وعلى مدينة زليتن بصفة خاصة.

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