«بن مسعود»: نميل إلى تكليف مركز مكافحة الأمراض بتنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة جائحة كورونا بـ”حكومة الوفاق” هشام بن مسعود، إن: “اللجنة تميل إلى تكليف مركز مكافحة الأمراض بتنفيذ حملة التطعيم للقاح كورونا المزمع توريده للبلاد، شرط توفر عدد من النقاط لضمان وصول اللقاح إلى المستهدفين بسلامة، والمركز الوطني مطالب بتقديم تقرير فني يوضح مدى جاهزية مراكز التطعيم وقدرة المنظومة الباردة على حفظ اللقاحات” وفق قوله.

أضاف “بن مسعود” في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، قائلاً: “الشركات تشترط وصول اللقحات إلى مستحقيها بالفعل، وعلى المؤسسات المعنية أن تكون جاهزة، فالطلب في السوق العالمي على الطعوم يزيد على العرض، ومرحلة تسجيل المستحقين للتطعيم ستبدأ فبراير المقبل والليبيون كافة مستهدفون، والهدف من التطعيم تقليل الوفيات لا الإصابات، علاوةً على أن تحديد المستحقين للطعم سيُقرّر بعد الانتهاء من عمليات التسجيل، والشركات المصنعة لن ترسل الطعوم إلا بعد توفر هذه الاشتراطات سالفة الذكر” وفق قوله.