“الرقابة على الأغذية”: ضبط حمولة لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في طرابلس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس -ليل الجمعة السبت- عن ضبط سيارة نقل مكشوفة محملة بكمية من الأكياس البلاستيكية تحتوي على كمية من اللحوم “مفروم” للاشتباه في مخالفتها للمعايير.

وأوضح المركز، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مفتشي الرقابة برفقة جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية استوقفوا سيارة النقل المعنية محملة باللحم المفروم في ظروف نقل لا تطابق المواصفات وبعد الكشف الظاهري عليها تبين أن المادة غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم تحريز كامل الكمية لإعدامها من قبل الجهات الضبطية .

ورأى مراقبون أن هذه المخالفات تنذر باحتمالية تعرض المواطنين للتسمم غذائي أو الإصابة بالأمراض خاصة في ظل ضعف الأجهزة الرقابية.

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