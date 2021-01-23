حرب تصريحات واتهامات بين حزب الإخوان والمفتي المعزول

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اندلعت اليومين الماضيين حرب تصريحات واتهامات متبادلة ما بين حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين ومفتي ليبيا المعزول من قبل مجلس النواب، الشيخ الصادق الغرياني، بشأن الأوضاع السياسية الراهنة ومسألة توظيف الدين في إصدار فتاوى حولها.

بدأ ذلك عندما وجه الغرياني اتهامات لحزب العدالة والبناء بدفع من وصفهم بـ “الإنقلابيين” إلى الحوار وتعيين رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح إلى الرئاسي الجديد.

وعلى خلفية هذه الاتهامات، أعرب حزب العدالة والبناء رفضه القاطع لها، معتبرًا أنها توظيف للفتوى الدينية لمهاجمة اجتهادات سياسية يخضع فيها الأمر للخطأ والصواب وللراجح والمرجوح.

وقال الحزب في بيان: “يعبر حزب العدالة والبناء عن رفضه لتصريحات الشيخ الصادق الغرياني بشأن الأوضاع السياسية الراهنة، ومجريات الحوار القائم بين الأطراف الليبية الذي ترعاه الأمم المتحدة”.

‎وأضاف: “ففي الوقت الذي رحب فيه الجميع بما وصل إليه المتحاورون برعاية الأمم المتحدة من تفاهمات ونجاحات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى العسكري بوقف الحرب، وعلى المستوى السياسي بالاقتراب من توحيد البلاد تحت سلطة واحدة نتفاجأ بفتوى للشيخ الصادق الغرياني معتبرا فيها أن ما يجري هو مؤامرة دولية ضد البلد والليبيين، وأن من يسعى في ترميم اتفاق الصخيرات وما نتج عنه يسعى في الإفساد في الأرض”.

وتابع: ” إن وصف الشيخ الصادق لما يجري من حوارات ونقاشات بين الفرقاء الليبيين على كل المستويات بالفساد في الأرض وتأكيد كلامه من خلال فتوى صريحة هو توظيف للفتوى الدينية لمهاجمة اجتهادات سياسية يخضع فيها الأمر للخطأ والصواب وللراجح والمرجوح، كما يعتبر الحزب هذا الأمر تحريضا مباشر عليه وعلى أعضائه ويحمله مسؤولية سلامتهم”.

وأضاف حزب العدالة والبناء: “إننا ندعو أهل العلم في ليبيا وهم كثر أن يخرجوا عن صمتهم وأن يقوموا بواجباتهم تجاه هذا التوظيف الخاطئ للفتوى، وهم أدرى بخطورة السكوت عن مثل هذا المسلك وما يسببه من فوضى واهتزاز لرمزية الإفتاء”.

‎وحول بيان حزب العدالة والبناء قال الشيخ الصادق الغرياني، مهاجمًا الحزب على قناة التناصح: إن “ما تقوله البعثة الأممية في القضية الليبية يقول عنه حزب العدالة والبناء هو حلول للاختلافات القائمة وطوق نجاة لليبيا، وما تقوله دار الإفتاء في الشأن الليبي يقول عنه الحزب إنه تدخل في السياسة واستغلال للدين مرفوض!”.

وأضاف الغرياني: “كان الأجدر بحزب العدالة والبناء أن يلتفتوا إلى قضايا ليبيا الحقيقية، لا أن يسعوا إلى تنصيب عقيلة صالح، الذي نصب حفتر وأعطاه النياشين”.

وقال الغرياني: “إن مشروع الصخيرات لم يكن قابلا للتطبيق من أول يوم، للتناقضات التي بداخله، وحتى بعض النقاط الإيجابية التي تركوها فيه مثل تحكيم الشريعة الإسلامية أفرغوها من محتواها، ولما ظهر تناقضه وعدم قابليته للتطبيق قالوا السبب هم المعارضون له، واليوم يقدمون من أعاق تطبيقه عقيلة صالح وبرلمانه، ويكافئونه بالترشيح للرئاسي الجديد، فتعجب إن شئت!”.

وأضاف: “أن كل القرائن كانت تشير إلى أن مشروع الصخيرات كان مكيدة لثورة فبراير، وعلى رأس هذه القرائن (ليون) الذي أخرج المشروع من جعبته، والتقارير من ذلك الوقت تذكر أنه موظف لدى الإمارات ومرتش بمرتبات عالية لإتمام البيعة”.

وواصل الغرياني، “للأسف من يدفع في جلسات الحوار بالإنقلابيين وتعيين معاون حفتر عقيلة صالح إلى الرئاسي هم حزب العدالة والبناء”.

وقال: “لأن الرجوع للحق فضيلة، فعلى الرغم من أن دار الإفتاء طلبت من الليبيين أثناء الحرب ألا يتكلموا عن الماضي، ونتركه خلف ظهورنا جمعا للكلمة، إلا أن حزب العدالة والبناء لا يزال يكابر، وفي كل مناسبة ينبش الماضي ويمن على الليبيين بمشروع الصخيرات الذي أدخل ليبيا غرفة الإنعاش، وسلط عليها شذاذ الآفاق، ووضعها تحت الوصاية الدولية التي لا شفقة فيها ولا رحمة، ويرون أن هذه كلها مزايا ما كانت لتتحقق لولا الصخيرات!”.