الرعيض: محافظ المصرف المركزي من أكثر المناصب التي يتم التكالب عليها

ليبيا – علق عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة محمد الرعيض محمد الرعيض على استئناف المشاورات في بوزنيقة.

الرعيض قال في تصريح لموقع”العربية” إن “طرح الأسماء في هذه المرحلة والوصول إلى توافق حولها بيننا وارد”.

وشدد على أن أي ترشيحات تبقى غير ملزمة والأولوية الآن هي الاتفاق على آلية معينة واضحة وموضوعية لتعيين قيادات المؤسسات السيادية على أن تتولى البعثة الأممية تنفيذها.

كما أكد أن تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي يشكل أولوية، وقال “يوجد في هذا المنصب منذ تسع سنوات والقانون ينص على تعيين محافظ جديد كل خمس سنوات”، مشيرا إلى أن هذا المنصب مهم جدا وله تأثير كبير على استقرار ليبيا و من أكثر المناصب التي يتم التكالب عليها.

وربط الرعيض بين “بروز دور للمحافظ خلال السنوات الماضية ووجود سوق سوداء موازية ونشطة لصرف الدولار مع فارق كبير مع السعر الرسمي للصرف”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية