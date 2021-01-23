ليبيا

عبدالله الزائدي ــ بزابة افريقيا الاخبارية |

23 January, 2021

عقدت وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية الدكتورة “فتحية علي حامد” الخميس بمقر مركز تنمية ابداعات الطفل والإرشاد الأسري ببنغازي الاجتماع الأول للعام الجاري بحضور وكيل عام الوزارة عيسى العيساوي ومدراء الإدارات بالوزراة ومراقبات الشؤون الاجتماعية بالبلديات وعدد من الجهات التابعة لصندوق دعم الزواج و لمركز تنمية ابداعات الطفل والإرشاد الأسري والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وناقش الاجتماع سير عمل المراقبات خلال الفترة الماضية متناولا بالتفصيل التسويات الوظيفية للموظفين.

كما ناقش اتخاذ آلية جديدة لعمل المراقبات بالتعاون والتنسيق مع الجهات التابعة لتنظيم وتوحيد الجهود وتطوير العمل من خلال منظومة الوزارة الموحدة والتعامل بشكل مباشر مع مكتب التعاون الدولي بالوزارة فيما يتعلق بالمنظمات الدولية.

وتناول الاجتماع أيضاً عمل الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية وآلية التنسيق والعمل المشترك بين فروعها وبين المراقبات والاهتمام بملفات الأسرة والطفل بالمراقبات من خلال المسح الاجتماعي لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها وانشاء وحدة لتنمية ابداعات الطفل والإرشاد الأسري بالمراقبات و بحث ملف صندوق دعم الزواج ودعم مبادرته الأخيرة ومسؤولية المراقبات بخصوص المعايير المتخذة تجاه الشرائح المشمولة لدى الصندوق .

واختتم الاجتماع بالتشديد على أهمية تنظيم عمل المراقبات وتفعيل كافة أقسامها بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة والجهات التابعة .