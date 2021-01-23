لجنة «5+5» تدعو الدول المشاركة في «مؤتمر برلين» إلى تنفيذ تعهداتها

دعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في بيان لها، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به واتخاذ الخطوات اللازمة لإخراج كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن.

وأكدت اللجنة العسكرية استمرارها في عملهما لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا الموقعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وحثت كافة الجهات ذات العلاقة لدى الطرفين على تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية وكما توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة.