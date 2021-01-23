القره بوللي تنتخب مجلسها البلدي

انطلقت اليوم السبت عملية الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي القربوللي ضمن الانتخابات البلدية الجارية في غرب ليبيا التي تشرف عليها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وبحسب بيان للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تتنافس على انتخابات بلديَّة القره بوللي 9 قوائم، و9 نساء و7 من ذوي الإعاقة من الثوار، تحت مراقبة 5 منظمات و72 مراقباً داخل مراكز الاقتراع.

وجرت المدة الماضية انتخابات بلدية في 6 بلديات غرب ليبيا هي زليتن وصبراتة وتاجوراء وحي الاندلس وسواني بن آدم وقصر الأخيار .