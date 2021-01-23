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بيان عاجل من بلدية صبراتة بعد اختطاف مواطنين على يد «ميليشيا مسلحة»

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجهت بلدية صبراتة بيانا عاجلا إلى كل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلسي النواب والأعلى للدولة، والبعثة الأممية لدى ليبيا، تشكو فيه من الانفلات الأمني، وسيطرة «الميليشيات المسلحة منذ دخول قوات الوفاق إلى المدينة».

وأكد البيان اختطاف المواطنين امحمد مفتاح امحمد ابوصبيع وأخيه مصطفى من قبل «ميليشيا مسلحة قامت بمداهمة منزلهما واقتيادهما الى جهة مجهولة»، مضيفا أن هذه الميليشيات تعمل على «بث الرعب في نفوس الآمنين»، ومطالبا بإيقاف هذه التجاوزت، خاصة أن سكان المدينة يعيشون «هذه الأزمات بمرارة، مع تجاوز الظلم مداه».

وأضاف البيان أن «كل ذلك من مسؤولية وزارة الداخلية ووزارة الدفاع المسؤولة عن أمن صبراتة واستقرارها»، مشيرا إلى ضرورة العمل على «بناء دولة مدنية يتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة الكاملة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • بلدية صبراتة مازالت ما أستوعبت الدوله المدنيه التي يسوسها الأخوان المسماسونيين وتحرسها مليشيات ارهابيه مكونه من هاربين من الحبوس من احكام ثقيله ومدنين مخدرات ومهربين للبشر وللوقود فعلي بلديه صبراته استعاب الدوله المدنيه الحديثه حسب وجهة نظر اعداء المسلمين الذين خرجوا علينا تحت عباءة أخوان للمسلمين ومن الطبيعي الذي يريد ان يجرعك سم لا يقول لك خذ هذا سم اشرب ولابد ان يقول لك هذا عصير ذو نكهه طيبه او ان يضعك لك في لبن كذلك الماسونيه لا تقول لك جيئنا لنفسد علي المسلمين دينهم بشبهات شيطانيه ولابد وان يآتوننا في رداء أخوان للمسلمين جاءوا لاحياء الدين القويم

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