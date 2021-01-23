محلل عسكري: 4 نقاط يجب توفيرها قبل دمج عناصر الميليشيات في المنظومة الأمنية

ليبيا – قال المحلل العسكري، شريف بوعقرب البرعصي، إنه يمكن إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا بقوة السلاح فقط، مستبعدًا أي حل سلمي أو اتفاق يضمن خروجهم نهائيًا.

البرعصي اعتبر في تصريح لصحيفة “العين اللخبارية” أنه يمكن تحقيق تفكيك المليشيات شريطة توافر عدة أمور لن تتحقق إلا على المدى الطويل، وهي: مواثيق وعفو عام وقانون بعدم الملاحقة، وسلم اجتماعي، وتوافق ليبي – ليبي على شخصيات قيادية عسكرية وسياسية.

وأكد أن عملية دمج المليشيات المسلحة في المنظومة الأمنية يجب أن تتم بشكل فردي وليس كجماعات، وفق ما نص عليه اتفاق جنيف، الذي حدد آلية تحقيق ذلك وكيفية تنفيذه، إلا أن التطبيق الفعلي لم يحدث بعد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية