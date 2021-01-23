“الواحة للنفط” تُعلن انتهاء صيانة الخط “32 بوصة”

أفاد قسم الاعلام في شركة “الواحة للنفط” لـ”218″، أن الشركة قد أنهت كافة أعمال الصيانة في خط نقل النفط “32 بوصة”.

وقال القسم: تم إنهاء جميع أعمال القص واللحام في جميع المواقع، 32 كيلومترًا و57 كيلومترًا و65 كيلومترًا و71 كيلومترًا.

وأضاف: أُجريت هذه الأعمال بالتعاون بين جميع الأقسام المختصة بأعمال الصيانة، فيما ساهم قسم السلامة بحقل السماح بالإشراف على كافة الإجراءات بما فيها متابعة تصاريح العمل، واتباع سياسة ولوائح السلامة بشركة “الواحة”، وتوفير جميع المعدات المناسبة لتأمين سلامة جميع المستخدمين.

وكانت الشركة قد شرعت في صيانة خط نقل النفط “32 بوصة” منذ نحو أسبوع، بموجب تعليمات من مؤسسة النفط، وبإشراف مجلس الإدارة بقيادة نوري الصيد.

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