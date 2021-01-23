ليبيا الان

“الجفرة” على موعد مع سيولة بقيمة 20 مليون دينار

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مراسل “218” في بلدية الجفرة، أن المجلس التسييري للبلدية أكد قرب وصول سيولة من مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، تبلغ 20 مليون دينار ليبي، على أن يكون التوزيع حسب إعلان المصارف العاملة في بلدية الجفرة.

يُذكر أن ملف السيولة يشهد انتعاشًا طفيفًا، في الآونة الأخيرة، إذ شرعت العديد من المصارف التجارية في مختلف المناطق والمدن الليبية، في الإعلان عن توافر السيولة، ورفع سقف السحب.

ويأتي توفر السيولة في بعض فروع المصارف التجارية، بعد شروع مواطنين وتجار في التقدّم للمصارف بطلبات الحصول على النقد الأجنبي وإيداع العملة الليبية في المصار

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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