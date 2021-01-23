“الجفرة” على موعد مع سيولة بقيمة 20 مليون دينار

أفاد مراسل “218” في بلدية الجفرة، أن المجلس التسييري للبلدية أكد قرب وصول سيولة من مصرف ليبيا المركزي ببنغازي، تبلغ 20 مليون دينار ليبي، على أن يكون التوزيع حسب إعلان المصارف العاملة في بلدية الجفرة.

يُذكر أن ملف السيولة يشهد انتعاشًا طفيفًا، في الآونة الأخيرة، إذ شرعت العديد من المصارف التجارية في مختلف المناطق والمدن الليبية، في الإعلان عن توافر السيولة، ورفع سقف السحب.

ويأتي توفر السيولة في بعض فروع المصارف التجارية، بعد شروع مواطنين وتجار في التقدّم للمصارف بطلبات الحصول على النقد الأجنبي وإيداع العملة الليبية في المصار

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