جولة حوارية جديدة في بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة

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انطلقت اليوم السبت جولة حوارية جديدة بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، في مدينة بوزنيقة المغربية اللذين عقدا الجمعة اجتماعا تشاوريا في إطار جولات الحوار الليبي.

وفي تصريحات صحفية أكد ممثل مجلس النواب الليبي محمد الرعيض، عقب اختتام جلسة، الجمعة، إن لجنتي الحوار اتفقتا على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية، وأنهما ستضعان اليوم السبت النماذج الخاصة بالترشح عبر تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح ودراستها ثم عرضها على التصويت من المجلسين، بعدما تم الاتفاق على معايير الترشح لهذه المناصب.

وأضاف الرعيض، أن الوفدين سيناقشان كيفية إعداد القوائم وكيفية التصويت على الحكومة التنفيذية التي سيتم التصويت عليها في جنيف الأسبوع القادم.

وأكد الرعيض، أن الجميع متفق على تسمية المناصب السيادية في أقرب وقت حتى تستطيع الحكومة التنفيذية الاشتغال بأريحية مع شاغلي المناصب السيادية الجدد ليكون هناك تجاوب بين الحكومة التنفيذية والجهات الرقابية.

وتتمثل المناصب السيادية الـ7 المتفاوض بشأنها في محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.

والجولة الجديدة امتداد لسلسلة جولات سابقة عقدها الطرفان بالمغرب، في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020 في كل من بوزنيقة وطنجة، والتي كانت قد توجت بالتوصل إلى “تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في دجنبر 2015 بالصخيرات”.