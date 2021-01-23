«بعيو»: الطامحون للسلطة يستخدمون الدستور أداة لمناوراتهم السياسية السيئة

طالب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة لحكومة الوفاق محمد بعيو، الشعب الليبي، بالتدخل لمنع الطامحين للسلطة من استغلال الدستور كوسيلة للمناورات السياسية.

ووصف رئيس المؤسسة الليبية للإعلام محاولات بعض الشخصيات استخدام مشروع الدستور في منارواتهم السياسية بالعبث الذي يجب إيقافه من الشعب الليبي.

وقال «بعيو»، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، «أنه عندما تصبح المسائل الأساسية مثل الدستور وسيلةً للمناورات السياسية السيئة للطامحين للسلطة والطامعين في الحكم فعلى الشعب الليبي أن يمنع ويوقف هذا العبث».