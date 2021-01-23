انفلات أمني بصبراتة والمجلس المحلي يطلق نداء استغاثة

أخبار ليبيا24

طالب المجلس التسييري لبلدية صبراتة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بالتدخل الفوري لإنهاء حالة الفوضى والانفلات الأمني التي تعاني منها المدينة.

وقال رئيس المجلس التسييري صبراتة، في بيان اطلعت وكاله أخبار ليبيا 24 على نسخه منه، إنهم يشعرون بخيبة أمل بعد التطلع لبناء دولة مدنية يتمتع فيها المواطن بحقوق المواطنة الكاملة عقب دخول قوات الوفاق لمدينة صبراتة، إلا أن المدينة تشهد انفلاتاً أمنياً مستمرًا حتى يومنا هذا.

وأكد البيان، أن المليشيات المسلحة تسيطر على مقدرات المدينة وتبث الرعب في نفوس الآمنين، مشيرًا إلى وقوع انتهاكات آخرها خطف الشقيقين أمحمد ومصطفى مفتاح أبوصبيع بعد مداهمة منزلهما، من قبل مجموعة مسلحة وتم اقتيادهما الى جهة مجهولة.

وقال البيان، إن ما يحدث بمرارة العيش، والظلم تجاوز مداه وبلغ الصبر منتهاه، متسائلا عمن يرد الظلم والتمادي عن الآمنين، محملاً مسؤولية ذلك لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع كونها الجهات المسؤولة عن أمن مدينة صبراتة واستقرارها.