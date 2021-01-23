لجنة 5+5 تدعو رعاة مؤتمر برلين لتنفيذ التزاماتهم تجاه ليبيا

دعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة(5+5)، اليوم السبت، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت من التزامات تجاه الأزمة الليبية، والتي تشمل ترحيل المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وطالبت اللجنة في بيانها الدول المعنية “بالتنفيذ الفوري لإخراج كافة المقاتلين الأجانب من ليبيا والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من قبل مجلس الأمن”.

وبحسب نص البيان، فقد أكدت اللجنة العسكرية “استمرارها في العمل الدؤوب للتنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف تام ومستدام لإطلاق النار في ليبيا وفقا لاتفاق جنيف”

وحثت اللجنة “الجهات ذات العلاقة من الطرفين لتنفيذ التزاماتها، كما نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من البعثة الأممية في اجتماعي غدامس وسرت خلال نوفمبر الماضي”، وفق البيان.

ويأتي بيان اللجنة العسكرية تزامنا مع نهاية مدة 90 يوما لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على انسحاب المرتزقة من ليبيا.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة “ستيفاني وليامز”ذكرت لصحيفة الغارديان البريطانية أنَّه من الممكن أن تتحدَّى الدول الأجنبية موعد إخراج المرتزقة من ليبيا، والمحدَّد يوم 24 يناير 2021.