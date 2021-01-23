مجلس المصالحة بغريان: مستعدون لتبادل المحتجزين مع المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا24

أبدى مجلس المصالحة وأهالي المحتجزين بمدينة غريان الجمعة استعدادهم لتبادل المحتجزين مع المنطقة الشرقية.

وقال المجلس، في بيان تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، إنه على استعداد لإيجاد آلية لتبادل المحتجزين مع المنطقة الشرقية، وإنهاء معاناتهم ومعاناة ذويهم وفق القوائم التي تقدم بها الطرفان.

وأكد البيان، أن المحتجزين من المنطقة الشرقية عوملوا معاملة الضيف لا أسرى حرب، مطمئنا الجميع بأن جميع المحتجزين بالمدينة في أحسن حال وبصحة جيدة.

كما أكد المجلس، أن أهالي غريان ليسوا قتلة كما يحاول المغرضون الترويج لذلك، وفقًا للبيان.