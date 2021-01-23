الاعلان عن توزيع الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل

أعلن مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بوزارة التعليم بحكومة الوفاق الدكتور “الطاهر حبيب” عن توزيع الكتاب المدرسي على المخازن الفرعية البالغ عددها 53 مخزناً موزعة جغرافياً شرقاً وغرباً وجنوباً، لضمان تسهيل تغطية احتياجات جميع المراقبات التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تعاقدت على طباعة وتوريد عدد 275 عنواناً من الكتاب المدرسي لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2020/2021م 183 منها لمرحلة التعليم الأساسي و 92 لمرحلة التعليم الثانوي، مضيفاً أن مجموع النسخ التي تم طباعتها بلغ 35,618,500 مليون نسخة.

واضاف أن شحنات الكتاب المدرسي وصلت إلى مخازن الوزارة في: طبرق، درنة، القبة، البيضاء، الساحل، المرج، بنغازي، إجدابيا، الواحات، تازربو، الكفرة، السدرة، الجفرة، سرت، مصراتة، زليتن، بني وليد، ترهونة، مسلاتة، الخميس قصر الأخيار، القربوللي، تاجوراء، عين زارة، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، أبو سليم، جنزور، العزيزية، النواحي الأربعة، الزاوية، صرمان، صبراتة، العجيلات، الجميل، زوارة، غريان، يفرن، الزنتان، جادو، نالوت، مزدة، باطن الجبل، غدامس، درج، سبها، وادي الشاطئ، أوباري، مرزق، القطرون، غات، مرزق الشرقي.