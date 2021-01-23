وزير الطاقة الجزائري يستبعد أن تزيد ليبيا من معدلات انتاج النفط

قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، اليوم السبت، إنه يستبعد أن تزيد ليبيا من معدلات إنتاجها من النفط حاليا.

وأوضح عطار في تصريحات صحفية، أن انتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.1 مليون برميل، مشيرا إلى أنه لا يمكنها إنتاج أكثر من ذلك بسبب الأزمة الليبية والأضرار التي لحقت بالآبار والحقول النفطية.

وأضاف عطار أن أسعار النفط ظلت مستقرة بالرغم من الموجة الجديدة لفيروس كورونا التي ضربت العالم الأجمع، وهذا يدل على فعالية الاجراءات المتخذة من قبل “أوبك+” بعد اجتماعات ومفاوضات صعبة وطويلة”.

وأشار إلى أن استقرار السوق سيعتمد على إيجاد لقاحات ضد فيروس كورونا ونجاح حملات التطعيم التي بدورها سيكون لها تأثير على عمليات انتقال البشر بين الدول أي سيكون مرتبطا بمجال النقل الجوي الذي يعد مصدرا مهما في استهلاك الوقود”.

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