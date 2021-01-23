المريمي: اللجنة الدستورية ستلتقي السائح في الغردقة

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية(خاص) |

23 January, 2021

أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن اللجنة الدستورية ستتباحث خلال الفترة القادمة مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في الغردقة حول استعداد المفوضية واحتياجاتها لتتمكن من إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور .

وبين المريمي في تصريح خاص لبوابة إفريقيا الإخبارية أن اتفاق اللجنة الدستورية في الغردقة على عرض مشروع الدستور للاستفتاء يؤدي للم شمل الليبيين وتوحيد المؤسسات كما أنه يعد أحد النجاحات التي تحققت في مسارات حل الأزمة الليبية.

وأضاف المريمي أنه إذا تم إقرار مسودة الدستور سيجري العمل بها أما إذا لم يتم إقرارها واستغرق الأمر وقتا فسيتم الاعتماد على قواعد دستورية معمول بها الآن كما يمكن إضافة بعض الأمور التي تساعد في العملية الانتخابية القادمة والتي حدد لها 24 ديسمبر القادم.

وأوضح المريمي أن هناك قانون للاستفتاء أصدره مجلس النواب الفترة الماضية وهو الذي سيتم العمل به بعد اتفاق أعضاء مجلسي النواب والدولة.