في موعد فتح الطريق .. القوة الثالثة تغلق المدخل الشرقي لمصراتة

قامت صباح اليوم السبت، مجموعات مسلحة تابعة للقوة الثالثة التابعة لحكومة الوفاق بإغلاق الطريق الساحلي شرقي مصراتة عند “بوابة الكراريم”، لمنع المرور باتجاه ابوقرين والدخول إلى مصراتة.

وقال مصدر خاص لبوابة افريقيا الإخبارية، إن المجموعة المسلحة، نشرت أكثر من 20 آلية مسلحة حول بوابة الكراريم التي تعد بمثابة المدخل الشرقي لمدينة مصراتة، احتجاجا على عدم حصولهم على مكافأتهم التي يتهمون آمر القوة جمال التريكي، باختلاسها وتهريبها إلى تركيا.

ورجح المصدر أن يكون إقدام عناصر القوة الثالثة على قفل الطريق شرقي مصراتة، جاء من أجل تعطيل فتح الطريق الساحلي ضمن اتفاقات لجنة (5+5)، الذي كان مقررا تنفيذه اليوم السبت.

وكان عناصر القوة الثالثة سبق وأن هددوا بالتصعيد في حال رفض حكومة الوفاق تحقيق مطالبهم بالحصول على مستحقاتهم التي قالوا في بيان سابق أنهم لم يتحصلوا عليها منذ فترة.