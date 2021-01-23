اللجنة العسكرية تدعو مؤتمر برلين لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا

دعت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، اليوم السبت، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى اتخاذ “الخطوات اللازمة” لإخراج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أنها مستمرة في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا، الموقعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وحثت اللجنة كافة الجهات ذات العلاقة لدى طرفي النزاع والمشاركة في المؤتمر على تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية، وكما توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة”

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