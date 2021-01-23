السراج: البلديات قادرة على تحسس احتياجات مواطنيها

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أهمية البلديات، كونها قاعدة اللامركزية وتمثل واقع بيئتها الاجتماعية وقادرة على تحسس احتياجات مواطنيها وخياراتهم التنموية.

وأشاد السراج خلال مشاركته في احتفال بلدية بنغازي بالذكرى 150 لتأسيسها بالانتخابات التي أجرتها البلديات وتواصل استكمالها في ظل ظروف صعبة، وقال “لقد اثبتت البلديات قدرتنا على الايفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها” معربا عن تطلعه إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021.

وأعرب السراج عن أمله أن تتجه بلدية طرابلس وكافة بلديات ليبيا، لعقد ملتقيات علمية تتولى إعداد بحوث تؤرخ وتوثق تاريخ البلديات وتوضح مدى اصالة و تحضر مدننا. مشيرا إلى ضرورة توفر الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة للإيفاء بمتطلبات التطوير والتحديث، معربا عن أمله في أن يتحقق لها ذلك مع تحق الاستقرار في البلاد.

وأشار السراج لما مرت به بلدية طرابلس من منعطفات وتجارب، خلال مراحل وحقب تاريخية تعاقبت على إدارتها، منذ تأسيسها في ديسمبر سنة 1870، وقال بأن المتأمل لمسار بلدية طرابلس يتلمس تطور الخدمات عبر الجهد المتراكم لمن تولوا مسؤولية إدارتها منذ التأسيس، والذي مكن البلدية من تجاوز الكثير من الازمات والعقبات والمختنقات.