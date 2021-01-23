حويلي: تشكيل لجان للدعوة إلى الترشح وفرز السير الذاتية لتولي المناصب السيادية

أعلن عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، عبدالقادر حويلي، عن تشكيل لجان للدعوة إلى الترشح وفرز السير الذاتية لتولي المناصب السيادية.

جاء ذلك في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط».

البعثة الأممية: تشكيل لجنة للتحقق من ترشيحات السلطة التنفيذية والتصويت عليها سيجري في سويسرا

ومساء الخميس، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، إنه سيجري «تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات» للسلطة التنفيذية الجديدة «مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة».

وأضافت أن عملية التصويت لاختيار السلطة الجديدة ستجري خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي في سويسرا مطلع فبراير المقبل.

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