النمروش والحداد يبحثان مع الرئيس التشادي آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، مع الرئيس التشادي، ادريس دبي، آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية التشادية.

جاء ذلك خلال زيارة النمروش والحداد إلى تشاد صباح اليوم، التقيا فيها الرئيس التشادي ووزير الدفاع محمد ابالي صالح، «ضمن الجهود.. لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة»، وفق بيان لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق اليوم.

ووفق البيان، بحث اللقاء أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية، وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية التشادية، والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

فيما أكد الرئيس دبي، خلال اللقاء أن جمهورية تشاد تدعم السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

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