الصيد البحري: تحذير من رياح نشطة على الخمس

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت في نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي من رياح نشطة اليوم على الخمس وصباح الغد على ساحل الجبل الأخضر تصل سرعتها إلى (25)عقدة .

أما منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والريح باش إلى شرش سرعته ما بــين (5 – 20) عقدة تصل اليوم إلى (25)عقدة على ساحل الخمس وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ والرؤيـة جيدة.

وفي منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والريح قبلي إلى باش سرعته ما بــين (5 – 20) عقدة تصل صباح الغد إلى (25)عقدة على ساحل الجبل الأخضر وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.00) متر يصل إلى (1.50)متر على ساحل بنغازي والجبل الأخضر ، والبحر هادئ إلى خفيف الموج بينما يكون قليل الاضطراب على بنغازي والجبل الأخضر ودرجة حرارة سطح البحر (18-20) مْ والرؤيـة جيدة.

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