بدء حملة أمنية لتحرير المصريين المختطفين في طبرق

أكد مصدر أمنى ليبي شن مديرية أمن طبرق، بالتعاون مع قوات الجيش عملية لتحرير عدد من المواطنين المصريين المختطفين على يد عصابة إجرامية في منطقة البردى بشرق مدينة طبرق.

وأفاد المصدر، في تصريح صحفي بأن مديرية أمن طبرق تشن حملة أمنية موسعة لملاحقة كافة العصابات الإجرامية، بعد تكرار حوادث اختطاف أجانب خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن القوات الأمنية مستنفرة بشكل كامل إلى حين تحرير كافة المواطنين المصريين.

وكان أهالي مجموعة من شباب منطقة الفابريقة بمدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف المصرية قد أكدوا تعرض 10 منهم للاختطاف داخل الحدود الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24