النمروش يبحث مع رئيس تشاد آليات تأمين ومراقبة الحدود

بحث وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اليوم السبت مع رئيس تشاد إدريس ديبي لبحث آليات تأمين ومراقبة الحدود الليبية التشادية والتعاون للحد من الهجرة غير الشرعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا في تشاد أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارتي الدفاع الليبية والتشادية وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية التشادية والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأكد ديبي أن تشاد تدعم السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.

ورافق النمروش في الزيارة رئيس أركان قوات الوفاق محمد الحداد وعدد من الضباط والمستشارين