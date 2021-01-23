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اللجنة العسكرية تطالب الدول المشاركة في مؤتمر برلين بإخراج المرتزقة من ليبيا 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

دعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الدول المشاركة في مؤتمر برلين، إلى تنفيذ ما تعهدت به واتخاذ الخطوات اللازمة لإخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، والامتثال لحظر توريد السلاح المفروض من مجلس الأمن.

وأكدت اللجنة العسكرية في بيان لها تابعته وكالة أخبار ليبيا 24، استمرارها في عملها لضمان التنفيذ الكامل لكافة بنود وأحكام اتفاقية وقف إطلاق النار في ليبيا الموقعة في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وحثت اللجنة، كافة الجهات ذات العلاقة لدى الطرفين على تنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقية وكما توافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة.

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اللجنة العسكرية 5+5 ليبيا وقف إطلاق النار

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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