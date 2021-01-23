“218” تكشف قصة تلاعب بالملايين.. ثمنها أرواح مرضى “كورونا” في ليبيا

كشف مصدر لـ “218” عن واقعة تلاعب خطيرة على حساب أرواح مرضى “كورونا” في ليبيا.

وقال المصدر أن ثلاثة مسؤولين تسلّموا، منذ ستة أشهر، شحنة معدات وأجهزة طبية بقيمة عشرة ملايين يورو، خاصة بالكشف عن فيروس “كورونا”، من شركة “الصدى”، دون فتح اعتماد رسمي؛ لإتمام هذه الصفقة.

وهؤلاء المسؤولون هم “مستشار محافظ المصرف المركزي لدى وزارة الصحة بحكومة الوفاق ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا خليفة البكوش ومدير مركز التقنية الحيوية آدم الزغدني”.

وأكد المصدر، الذي اطلع على كشوفات المخازن التي أودعت داخلها الأجهزة الطبية التي دخلت البلاد بسعر السوق السوداء، أن القيمة الرسمية بلغت عشرة ملايين يورو.

وأشار إلى أن شركة “الصدى” قدمت للجنة مشتريات جائحة كورونا 12 فاتورة خارجية بلغت قيمتها 32 مليون يورو، بما يعادل أكثر من ضعفي المبلغ الوارد في الكشوفات.

وعقد المسؤولون الثلاثة اجتماعًا مغلقًا عند الساعة 11 مساءً مطلع الشهر الجاري، داخل المقر الرئيس للمصرف المركزي للتخطيط لفتح اعتمادات مستندية أخرى، فيما لم تتوصل “218”، حتى اللحظة، إلى أي معلومات حول طبيعة هذه الاعتمادات.

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