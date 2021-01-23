إنقاذ 81 مهاجرا غير شرعي وإنزالهم بالقاعدة البحرية في طرابلس

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، اليوم السبت، أنه تم إنقاذ ما يقرب من 81 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة وإنزالهم في بالقاعدة البحرية في طرابلس.

وأوضحت أن عملية الإنقاذ كانت تحمل رقم 6/21، وتمت بواسطة الزورق فزان قارب مطاطي، وفقًا لبيان الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشارت إلى أنه تم تقديم المساعدات الإنسانية، والطبية، وتسليمهم إلى شرطة الهجرة الغير شرعية، فيما تعرض أحد أفراد الطاقم إلى حادث خلال عملية الإنقاذ؛ ولكن تم إسعافه وهو بحالة ممتازة.

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