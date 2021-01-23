أنباء عن قيام مليشيات مسلحة تابعة للوفاق بعرقلة فتح طريق مصراتة سرت

أفادت مصادر إعلامية اليوم السبت بقيام مليشيات مسلحة تابعة لقوات الوفاق بمنع إعادة فتح الطريق بين مدينتي مصراتة وسرت.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إنه لم يتم فتح الطريق وفق الإجراءات المتفق عليها بواسطة اللجنة العسكرية المشتركة، مشيرا إلى أن إجراءات إعادة فتح الطريق لا تزال في طور التجهيز.

وأوضح المصدر، أن المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق تمركزت شرقي مصراتة بموقع أمني يعرف بـبوابة الكراريم، ونشرت حوالي 25 آلية مسلحة لمنع المرور باتجاه الهيشة الجديدة أو الدخول إلى مصراتة.

وبين المصدر أن حجة عناصر المليشيات هي عدم حصولهم على مكافآتهم وهي ذريعة لم يتم التأكد منها، من أي مسؤول بحكومة الوفاق، مرجحا بأن الأمر قد يكون عائدا لعدم موافقة بعض الشخصيات في قيادات الميليشيات على عملية فتح الطريق بين غرب البلاد وشرقها.

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