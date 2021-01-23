ليبيا 24 تنشر تفاصيل اتفاق مجلسي النواب والدولة على توزيع المناصب السيادية

خاص ليبيا 24/ حنان منير

أكد مصدر من لجنة الحوار، اليوم السبت، أن وفد مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة في مدينة بوزنيقة المغربية اتفقا على توزيع المناصب السيادية وفقا للتوزيع الجغرافي.

وأفاد المصدر، في تصريح خاص لـ ” ليبيا 24″ بأن الوفدين اتفقا على تولي المنطقة الشرقية منصبي مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، والمنطقة الجنوبية مناصب المحكمة العليا وهيئة مكافحة الفساد، والمنطقة الغربية مناصب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والنائب العام وديوان المحاسبة

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم عرض النقاط التي تم الاتفاق عليها على مجلس النواب لاعتمادها

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